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وزارة الصحة تكشف آليات الوقاية من الأمراض الجلدية الصيفية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 19 أغسطس 2024 02:15 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بـ الأمراض الجلدية الصيفية والتى تمثلت في الآتى :-

1- استعمال الماء والصابون فى التنظيف.
2- استخدام كريمات مرطبة لحماية الجلد بشكل مستمر .
3-عدم التعرض المباشر للشمس.
4- استخدام كريمات الشمس الوقاية.
5- التغذية الصحية السليمة.


كيف تحمي نفسك من الامراض الجلدية

 

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