شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات الوقاية من الأمراض الجلدية الصيفية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام الإثنين، 19 أغسطس 2024 02:15 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بـ الأمراض الجلدية الصيفية والتى تمثلت في الآتى :- 1- استعمال الماء والصابون فى التنظيف.

2- استخدام كريمات مرطبة لحماية الجلد بشكل مستمر .

3-عدم التعرض المباشر للشمس.

4- استخدام كريمات الشمس الوقاية.

5- التغذية الصحية السليمة.

كيف تحمي نفسك من الامراض الجلدية

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