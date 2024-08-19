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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات الوقاية من الأمراض الجلدية الصيفية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 19 أغسطس 2024 02:15 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بـ الأمراض الجلدية الصيفية والتى تمثلت في الآتى :-
1- استعمال الماء والصابون فى التنظيف.
2- استخدام كريمات مرطبة لحماية الجلد بشكل مستمر .
3-عدم التعرض المباشر للشمس.
4- استخدام كريمات الشمس الوقاية.
5- التغذية الصحية السليمة.
كيف تحمي نفسك من الامراض الجلدية
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