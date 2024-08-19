شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير المصرى الجديد بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، السفير محمد نصر سفير مصر الجديد في النمسا.

وهنأه قداسة البابا بتوليه منصبه الجديد، ودار الحوار أثناء اللقاء حول الدور الحيوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في النمسا، وأهمية تواصل أبناء مصر في الخارج بلدهم الأم.

وأكد قداسة البابا، أن هذا ما تحرص الكنيسة القبطية على تفعيله من خلال عدة آليات، من بينها دعوة أبنائها في الخارج لزيارة مصر لتنفيذ برنامج سياحي لزيارة معالمها، وأيضًا التنسيق لعمل برامج يتم خلالها تقديم خدمات متنوعة للمجتمع.