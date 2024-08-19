شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تكشف احتياطى مخزون الدواجن واللحوم وزيت الطعام والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، أن مخزون السكر يكفى لما يقرب من 13 شهرا، كما أن زيت الطعام يكفى أكثر من 6.2 أشهر، كما أنه تم التعاقد على توفير اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لمدة تكفى 10 أشهر.

‎وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر ونستهدف الوصول إلى 9 أشهر، حيث تحرص الوزارة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتامين مخزون السلع الأساسية، مضيفا أن إجمالى احتياجات مصر من القمح سنويا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص فى الأسواق تقرب من 20 مليون طن قمح.

‎وأضاف الوزير، أن كميات القمح المستوردة ستكون بأسعار أقل فى المتوسط مقارنة فى الفترة الماضية.

ووجه الوزير التحية إلى الجهات فى المعنية في دولة روسيا لالتزامها بتوريد كميات القمح المتفق عليها سواء المنتجين على القطاع الخاص أو الحكومي.