شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير مصر الجديد فى جواتيمالا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، السفير حاتم حسوبه السفير المصري الجديد في جواتيمالا بأمريكا الوسطى.

وهنأه قداسة البابا بمنصبه الجديد، وقدم له نبذة عن تواجد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمريكا الجنوبية، وخدمة أسقفينا هناك، صاحبي النيافة الأنبا أغاثون (البرازيل) والأنبا يوسف (بوليڤيا).

وفى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، السفير محمد نصر سفير مصر الجديد في النمسا.

وهنأه قداسة البابا بتوليه منصبه الجديد، ودار الحوار أثناء اللقاء حول الدور الحيوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في النمسا، وأهمية تواصل أبناء مصر في الخارج بلدهم الأم.