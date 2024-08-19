شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لذوى الإعاقة: مليون و200 ألف شخص حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يسعى للتمكين الاقتصادى وإتاحة فرص العمل للإشخاص ذوى الإعاقة، كذلك الدمج وتحديد بعض الوظائف التى تناسب بعض الأشخاص من ذوى الهمم بالتنسيق مع وزارة العمل.

وأضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر المجلس، أن هناك تسهيلات بالبنوك للأشخاص من ذوى الإعاقة، كذلك العمل على التدريب على المهن والحرف اليدوية التى تناسب بعض من ذوى الإعاقة.

وأشارت الدكتورة إيمان الكريم، إلى أن المجلس أطلق مبادرة توعوية لحقوق ذوى الاعاقة والخدمات التى تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى عدد ذوى الإعاقة بمصر 15 مليون شخص تقريبا، منهم مليون و200 فقط حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويناقش المؤتمر :

- نتائج ومؤشرات التقرير السنوي للمجلس و الخاص برصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

- فتح حوار حول أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة وفي مقدمتها آليات ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك.

- النقاش حول الإشكاليات التي تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة وآليات الحل.

- الحديث عن خطة المجلس المستقبلية وأهم المبادرات والشراكات.

- نتائج الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

