شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يوجه بفتح تحقيق فورى بقضية الانقطاع الكلى للكهرباء عن لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خطاباً إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، اليوم الإثنين، طلب عبره إجراء تحقيق فوري بموضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي. وفق بيان للحكومة اللبنانية.

وأعلن وزير الطاقة وليد فياض، عن إعادة تشغيل محطة كهرباء "الزهراني"، مما سيسمح باستقرار شبكة الكهرباء في البلاد وبتزويد المرافق الحيوية فقط بالكهرباء، وفي مقدمتها مطار بيروت الدولي، لمدة أسبوع.

ومن جهة أخرى أصدر مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين بياناً قال فيه إن المنشآت بدأت بتسليم 5 ملايين ليتر من المحروقات إلى معمل كهرباء الزهراني، وذلك لزوم توليد الطاقة الكهربائية.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان(هيئة الكهرباء)، أعلنت خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهرانى الذى يغذى الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، اليوم السبت، وذلك جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، وغيرها).

وأكدت المؤسسة استنفاد جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة، في ظل الظروف الحالية المختلفة.

وأضافت المؤسسة، أنه سبق لها أن أصدرت بيانين بتاريخ 07/08/2024 و 27/07/2024، حول الأزمة ذاتها، والمؤسسة فى انتظار ما ستؤول إليه الأمور فيما خص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان، سواء من خلال اتفاقية التبادل مع العراق أو غيرها من المصادر.