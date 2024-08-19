شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: انطلاق معارض أهلا مدارس 2024 أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى الاستعداد لانطلاق معارض أهلًا مدارس "2024 لتوفير المستلزمات المدرسية ومن المقرر أول سبتمبر وحتى 25 سبتمبر المقبل.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد خلال اجتماعه مع الصحفيين، أن التحرك فى الفترة المقبلة سيكون فى العمل على ضبط الأسعار، ورغم أن السوق حر فى العرض والطلب ولكن يوجد بعض السلع التى تحتاج تدخل الوزارة لضبط الأسواق، لافتا إلى أن حدوث تغيرات فى أسعار بعض المنتجات غالبا ما تكون فى انخفاض المعروض من المنتج ومع توفير المنتجات بكميات كبيرة سيتم ضبط الأسواق .