شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح طبيعة مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي والان مع تفاصيل الخبر

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سؤال حول طبيعة مادة العلوم المتكاملة، وما هي العلوم التي ستتضمنها، موضحة أن المادة تضم فروع العلوم المختلفة بشكل يظهر تكامل المفاهيم والمعرفة، حيث من المقرر أن تضم مواد الكيمياء والفيزياء والاحياء .

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كيفية وطريقة تدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي والذي سيتم تطبيقها العام الدراسي المقبل 2024/2025 والتي تتضمن الكيمياء والفيزياء والاحياء، حيث يتم تدريسها للطلاب من جانب ثلاثة معلمين، ولن يتم اقتصارها علي معلم واحد، حيث يتم الاستعانة بمعلمي الفيزياء والكيمياء والأحياء لتدريس مادة العلوم المتكاملة حسب محتوى كل تخصص، قائلة: الجزء الخاص بالكيمياء سيقوم مدرس الكيمياء بشرحه وكذلك الأحياء والفيزياء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المواد التي يتم تدريسها للصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل 202هي مواد، اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.