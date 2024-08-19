شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتابع خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالإثنين، 19 أغسطس 2024 02:29 م
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، من خلال محاورها الأربعة، المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صورة، وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، وتعزيز عمليتي بناء الإنسان، وصناعة الحضارة.
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