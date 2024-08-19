شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون بريكس: الساحل الشمالى يقود قاطرة النمو السياحى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط تليفزيون "بريكس" اليوم الإثنين، الضوء على الفرص الكبيرة التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي لتصبح قاطرة النمو السياحي في مصر.

وأشار التليفزيون - في سياق تقرير له عن مناطق الجذب السياحي في مصر، والتي يأتي على رأسها منطقة الساحل الشمالي - إلى أن المنطقة مؤهلة لكي تصبح واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في مصر خاصة بعد التطوير الملحوظ الذي شهدته مدينة العلمين .

وسلط التقرير الضوء في هذا السياق على تصريحات الرئيس السابق للجنة السياحة والطيران في جمعية صغار المستثمرين المصرية محمد قاعود والتي أكد فيها أن منطقة الساحل الشمالي تقع في أحد أهم المناطق تميزا في مصر، مشيرا إلى أن مدينة العلمين تجتذب المزيد من الاستثمارات السياحية على المستوى المحلي والدولي.

ولفت قاعود في هذا الصدد إلى أهمية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التطوير السياحي لمنطقة الساحل الشمالي من خلال استحداث أنواع جديدة من السياحة خلافا للأنواع التقليدية الحالية، والتي تقتصر على سياحة العطلات والأنشطة الترفيهية.

وأشاد قاعود بتوجه الحكومة المصرية من أجل تعظيم المزايا التي تقدمها منطقة الساحل الشمالي للسياح مثل توفير سياحة اليخوت ، ما من شأنه زيادة عدد اليخوت التي تزور المنطقة.