شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه بوضع خطة شاملة للتوسع فى منشآت التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمناقشة خطة تطوير العمل، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض في مستهل الاجتماع مقترحات التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية سواء عيادات أو مستشفيات ولجان طبية، فضلاً عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي.

وقال "عبد الغفار"، إن الوزير اطلع على آليات العمل الجارية بالمنظومة والتي تقدم خدماتها من خلال 35 مستشفى و850 عيادة بمحافظات الجمهورية لأكثر من 50 مليون شخص، يستفيد من منظومة التأمين الصحي ، مشيرًا إلى ضرورة التطوير والتجديد ورفع الكفاءة، للتيسير على المنتفعين من خدمات الهيئة.

وتابع "عبد الغفار"، أن الوزير وجه بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي متربطة بتكلفة تقديرية وجدول زمني، ووفقًا لأكواد الهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتتوافق مع معايير هيئة التأمين الصحي الشامل، كما شدد الوزير على الانتهاء من كافة إجراءات ميكنة وحوكمة العمل بالمنظومة لمنع الهدر في الموارد المادية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل مقدم من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، استعرض خلاله جهود الهيئة،مشيرا أن العيادات المسائية بعيادات ومستشفيات التأمين الصحي استقبلت 7.2 مليون مواطن، من خلال 95 عيادة مسائية بـ 22 محافظة منذ تفعيلها في عام 2022، مما ساهم في خفض معدل الزحام بنسبة 30%، فضلاً عن عيادات التأمين الصحي المسائية بوحدات قطاعات الوزارة المختلفة ، حيث تشمل المرحلة الأولى 29 عيادة مسائية بـ 10 محافظات استقبلت 26 ألف مواطن، فيما تستهدف المرحلة الثانية 44 عيادة مسائية بمختلف المحافظات.

واستعرض "ضاحي" مؤشرات آداء العمل بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال عام، موضحًا أن المستشفى استقبل 66 ألف مواطن بالعيادات، وأجرى 1391 عملية جراحية، فضلاً عن تردد 8457 مواطنًا بقسم الاستقبال، و1328 حالة دخول، وإجراء 233000 فحص معملي، و10000فحوص إشاعية، كما استعرض مناقشة الخطة الاستثمارية المُقترحة للهيئة، والمشروعات المُدرجة بمشروع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام 2024/2025 بإجمالي 71 مشروعًا، تشمل مشاريع (تطوير جزئي، تطوير كلي، إنشاءات جديدة، توريد وتركيب أجهزة، صيانة ورفع كفاءة، إحلال وتجديد، ترميم وتطوير).