ضبط 3 أشخاص في القليوبية يُديرون ورشة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 3 أشخاص في القليوبية؛ لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، أفادت قيام ثلاثة عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها واتخذوا من شقة بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 6 فرد خرطوش وعدد من الطلقات ومسدسان صوت وأجزاء وأدوات تصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.