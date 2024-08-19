ضبط شخصين في القاهرة بحوزتهما 50 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة متهمين بحوزتهما قرابة 50 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا في أحد المخازن بمنطقة الأزبكية في القاهرة.

تحريات الأجهزة الأمنية أفادت قيام مالك محل بدون ترخيص والمدير المسؤول عن المحل بالإتجار بالسجائر المهربة جمركيًا وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعُثر في المخزن التابع للمحل على الكمية المذكورة من السجائر.

بمواجهة المتهمين اعترفا بتحصلهما على السجائر من عامل مقيم بمحافظة المنيا الذي تم ضبطه أيضًا واعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.