لمدة 10 ليالي .. غلق شارع 9 بالمعادى حتى كوبري شمال طره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إنتهاء أعمال تغيير شبكة المرافق بشارع 9 بمنطقة المعادى بالقاهرة وتنفيذ أعمال الرصف لمسافة 1400 متر طولي من ميدان المحطة وحتى كوبري شمال طره.

و تقرر الغلق الكلي لشارع 9 اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم اليوم الإثنين ولمدة عشرة ليال ليلاً فقط.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.