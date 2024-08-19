"بيطمنوا على زميلهم".. الداخلية تكشف حقيقة تجمهر عمال بالعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الزعم بتجمع عدد من العمال بأحد المشروعات بمدينة العلمين احتجاجاً على وفاة أحد العمال.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بتاريخ 17 الجاري، أنه حال عودة سيارة نقل "فنطاس" للخلف أثناء مباشرة عملها بأحد المواقع "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة العلمين اصطدمت بطريق الخطأ بأحد العمال مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم التحفظ على السيارة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وأن تجمع بعض العاملين بالشركة آنذاك جاء بدافع الإطمئنان على زميلهم.

يأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.