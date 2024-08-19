حبس مسؤول بمديرية تموين الجيزة و2 موظفين في قضية "الدعم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس مسؤول بمديرية تموين الجيزة، و2 موظفين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام، ودعم المواطنين.

ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، والتلاعب في البطاقات التموينية للاستيلاء على الدعم.

كانت مباحث الجيزة، ألقت القبض على مسؤول بمديرية التموين بالجيزة و2 موظفين آخرين، بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم بعد كشف وزارة التموين عن نشاطهم المشبوه لأكثر من عام.

وردت معلومات لمباحث التموين والعياط، بقيام موظف بإدارة تموين العياط بالاستيلاء على المال العام ويعاونه 2 آخرين بذات الإدارة؛ حيث أشارت المعلومات إلى تزعم المتهم الرئيسي عصابة يعاونه فيها الموظفين الآخرين للاستيلاء على المال العام من خلال دعم المواطنين والاختلاس من خلال البطاقات التموينية.

أخطرت وزارة التموين اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالمعلومات التي وردت إليها ووجه بسرعة إجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات، ونجحت تحريات مباحث التموين ومباحث العياط التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة في تأكيد المعلومات وتورط المتهمين الثلاثة في الاستيلاء على الدعم.

وأفادت التحريات التي اجراها العقيد هاني عكاشة مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتهمين يستغلون البطاقات التموينية المخصصة لصرف السلع الغذائية المدعمة والخبز للمواطنين في الاستيلاء على المال العام حيث يقوم المسؤول بـ"ضرب" بطاقة التموين والتلاعب بعدد الأفراد بها بزيادة الاعداد للحصول على فرق السلع والخبز الزيادة.

وأضافت التحريات أنه بفحص البطاقات التموينية الحديثة التي لم تسلم لأصحابها عقب مرور 6 أشهر على إصدارها، تبين التلاعب فيها والاستيلاء على الدعم الخاص بها قبل تسليمها لمخازن وزارة التموين دون إثبات المخالفات المالية، وفقا للوائح العمل المنظمة في ذلك الشأن.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العياط برئاسة المقدم أحمد الملطازي رئيس مباحث العياط رفقة قوة من مباحث التموين وتم إلقاء القبض على الموظفين الثلاثة في الأربعينات من العمر بتهمة الاستيلاء على المال العام المخصص للدعم و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.