التوظيف واللاجئين.. وزير العمل يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمي التعاون في مجالات متعددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر WFP، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، بحث اللقاء أنشطة برنامج الأغذية العالمى بمصر، وأوجه التعاون المشترك، خاصة الإجراءات التنفيذية لتجديد مذكرة التفاهم بين الوزارة والبرنامج والمُرتبطة بقضايا العمل.

وقدم المسؤول الأجنبي، التهنئة إلى وزير العمل، لثقة القيادة السياسية فيه، وتعيينه وزيرًا للعمل في الحكومة الجديدة.

وبحث الجانبان، سُبل تفعيل التعاون المُستقبلي في مجالات ملتقيات التوظيف، والتوعية والتثقيف، وتغيير الصورة الذهنية لدى الشباب نحو أهمية التدريب المهني والتعليم الفني والعمل الحر، وتمكين المرأة إقتصاديًا، ودعم المشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر، وتقديم نماذج شبابية ناجحة في هذا الشأن، وجهود الوزارة في ملف التدريب من أجل التشغيل، وملف اللاجئين في مصر، والتعاون مع شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين بشأن الإستراتيجية الوطنية التشغيل.

وأعرب وزير العمل، عن ترحيب الوزارة بتفعيل وتكثيف التعاون مع برنامج الأغذية العالمي خلال الفترة المُقبلة، خاصة الملفات التي تخص التنمية والمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغير، والوظائف الخضراء، والاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج، خاصة المهن المُستقبلية، والتركيز على المناطق الريفية والصعيد.

من جانبه، أشاد جان بيير دومارجوري، بالمناخ الاستثماري في مصر والتنمية البشرية التي تشهدها البلاد وإنشاء المدن الجديدة والإهتمام بتنمية المناطق الأكثر إحتياجًا، مُستشهدًا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعلن "بيير دومارجوري"، عن تًطلعه نحو استكمال التعاون مع وزارة العمل التي اعتبرها من أهم الجهات الحكومية التي يتعاون معها برنامج الأغذية العالمي، متطرقًا إلى مشروعات ناجحة بين الجانبين منها: تدشين المنصة الخاصة بسوق العمل ، والبوابة الجيومكانية.