المولد النبوي الشريف.. مصدر يكشف حقيقة ارتفاع أسعار عمرة الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن حقيقة ارتفاع أسعار عمرة الموسم الجديد 1446 هجريًا، وعمرة المولد النبوي الشريف.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة المتداولة حاليًا بشأن الموسم الجديد 1446 هجريًا غير حقيقية.

وأضاف أن لا توجد أسعار مبدئية حتى الآن، قائلًا: "لم نحصل على أسعار الفنادق بعد، ورسوم الغرف والتأشيرة لم تتضح حتى الآن".

وأوضح أن أسعار العمرة المُنتشرة أيضًا بشأن عمرة المولد النبوي الشريف هي غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد أن سعر تذكرة الطيران لم يتم تحديده حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتم اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة للموسم حتى الآن أيضًا.

وأشار إلى أنه من المقرر مناقشة الضوابط بعد الانتهاء منها خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإصدارها واعتمادها من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وأوضح أن أبرز الاقتراحات جاءت بفتح المسافات بمكة كاملة دون تحديد مسافة لموسم رمضان فقط مع البقاء على المسافات المحددة في المواسم الأخرى.