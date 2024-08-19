صور- وزير العمل يشهد حِلف اليمين القانونية لـ68 مفتشا جديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، الإثنين، إن محمد جبران، وزير العمل، شهد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات حلف اليمين القانونية لـ68 مفتش تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية، من ديوان عام الوزارة و12 محافظة، وذلك قبل استلام مهامهم كمفتشين.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "عمال وأصحاب عمل"، وإعداد وتأهيل صف ثاني من العاملين وتدريبهم على تحمل المسئولية الكاملة فى جميع المهام التى تقوم بها الوزارة.

وأوضح جبران"، أن وزارة العمل تسعى من خلال هذا الإجراء إلى ضخ دماءً جديدة من المفتشين في ديوان الوزارة والمديريات، مطالبًا المفتشين الجُدد بأن يكونوا جيل يتصف بالسُمعة الطيبة، والإخلاص في العمل؛ لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام.

وشدد وزير العمل، على مفتشي العمل بالمديريات، بتفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت؛ للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية من أجل توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، مع تحسين الصورة المجتمعية عن أجهزة العمل الميدانية، وتوضيح دورها الهام الذي تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.

وتأتي مراسم حلف اليمين التي حضرها عدد من قيادات الوزارة؛ تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 232 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على "يحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بعمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد ترك العمل".