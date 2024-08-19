بعد زيادتها منذ أيام.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة- خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تأكيدًا لما انفردَ موقع "الخليج 365" بنشره، منذ أيام، بشأن اتخاذ الحكومة قرارًا ببدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، لتبدأ احتسابها منذ أول أغسطس الجاري، بأثر رجعي ١٥ يوماً، في ما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، تم تطبيق الأسعار الجديدة فعليًّا منذ 4 أيام بالنسبة إلى العدادات مسبقة الدفع من خلال تعميمها على برامج الشحن المختلفة في سرية تامة.

ويتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر المقبل، بالنسبة إلى العدادات القديمة والميكانيكية.

وبحسب ما حصل عليه "الخليج 365" فإن نسب الزيادات الجديدة تعدت الـ30%، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارا و٢٠٠مليون دولار تقريبا.

وبحسب المعلومات التى حصل عليها الخليج 365 جاءت زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة بالنسبة للمنزلي كما يلي:ـ

- الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.

- الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة.

- الشريحة الثالثة وهى من صفر كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا.

- الشريحة الرابعة من 101 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من ١٢٥ قرشا.

- الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا.

- الشريحة السادسة من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا.

- الشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.3 جنيه بدلا من 165 قرشا.

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