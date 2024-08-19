فتح المسافات بمكة.. مقترح مهم من الغرف السياحية بشأن موسم العمرة 1446هـ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية تقدموا بمقترحات بشأن موسم العمرة الجديد 1446 هجريًا.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن أبرز المقترحات التي تقدم بها أعضاء الاتحاد بشأن موسم العمرة الجديد تشمل أن يتم وضع حدا أقصى للفترة المتاحة لأي معتمر لتقديم شكوى عقب عودته من الرحلة لمدة 15 يوما ولا يجوز زيادتها.

وأوضح أن أبرز الاقتراحات جاءت بفتح المسافات بمكة كاملة دون تحديد مسافة لموسم رمضان فقط مع البقاء على المسافات المحددة في المواسم الأخرى.

وخلال الساعات الماضية، تم تداول أنباء عن ارتفاع أسعار عمرة الموسم الجديد والمولد النبوي.

ونفى مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أسعار العمرة المتداولة حاليًا بشأن الموسم الجديد 144، مؤكدًا أنها غير حقيقية.

اقرأ أيضًا:

المولد النبوي الشريف.. مصدر يكشف حقيقة ارتفاع أسعار عمرة الموسم الجديد

700 ألف معتمر.. مقترح من الغرف السياحية بشأن موسم العمرة الجديد