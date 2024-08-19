شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران فى زيارة ميدانية لسلطة الطيران المدنى لمتابعة سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لسلطة الطيران المدني لمتابعة سير العمل بالإدارات والوحدات المختلفة بالسلطة والإطلاع على عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتحسين منظومة الطيران المدني المصري، حيث كان في استقباله الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني واللواء محمد حسن نائب رئيس السلطة، يأتي ذلك في إطار الجوالات الميدانية المتتالية التي يقوم بها وزير الطيران لجميع الهيئات والشركات التابعة للوزارة.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران مواقع العمل المختلفة بالسلطة من بينها العمليات الجوية وصلاحية الطائرات والمعدات وإدارة الإجازات وقياسات الملاحة الجوية وسلامة مقاييس المطارات ومعمل الإرتفاق الجوي، وإدارة النشاط الجوي وإدارة الأمن والسلامة، كما أطلع على جهاز السيميليتور التدريبي الخاص ببرج مراقبة المنطقة والمختص بتدريب وتجهيز المراقب الجوي قبل تعامله مع الحركة الجوية.

حيث وجه الوزير بضرورة التخطيط المُسبق لتطوير جهاز الرادار التمثيلي بما يتواكب مع متطلبات التشغيل، بالإضافة إلى تفقده غرف العمليات والمراقبة بمبنى السلطة للإطمئنان على سير الحركة الجوية بمطارات الجمهورية ومدى إعتمادها على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

كما تفقد الدكتور سامح الحفني مركز العمليات وإدارة الأزمات بالسلطة، وأصدر التعليمات بضرورة رفع كفاءة الغرفة طبقاً لأحدث النظم العالمية لمواجهة الأزمات الطارئة وكيفية التعامل معها ووضع الحلول المناسبة، كما تعرف على آلية التنسيق بين الغرفة والمطارات المصرية ومتابعة سير العمل بها.

وحرص الوزير على لقاء جميع العاملين بالقطاعات المختلفة، حيث يأتي ذلك في إطار الإهتمام بالتواصل المباشر مع العاملين من مختلف التخصصات والاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم حول إمكانية تطوير آلية العمل في ضوء التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية وعلي رأسها المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو فيما يخص تحديد سياسة النقل الجوي، والإشراف على تطبيقها، وإصدار دليل الطيران المدني، والخرائط الملاحية وغيرها من النشرات والإحصاءات المتعلقة بالطيران المدني؛ مؤكدًا على أهمية تضافر جهود جميع العاملين بما يحقق الإستفادة الممكنة لذوي الخبرات والكفاءات المتميزة هذا إلى جانب ضرورة مواصلة تدريب العاملين والاهتمام برفع مهاراتهم وقدراتهم لتحسين بيئة العمل من أجل الإسهام في تطوير منظومة الطيران المدني بما يحقق أعلى معايير سلامة وأمن للمسافرين .

وفي نهاية جولته أشار الوزير إلى أهمية الإستفادة من التقنيات المساعدة داخل بيئة العمل لما للسلطة من دور ومسؤولية كبيرة وفقًا لرؤيتها الشاملة لكافة التشريعات الدولية لمنظومة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي مشددًا بضرورة المتابعة والتقييم المستمر لعمليات السلامة والجودة لجميع شركات الطيران العاملة في مصر.



جولة وزير الطيران بمطار القاهرة (1)



جولة وزير الطيران بمطار القاهرة (2)



جولة وزير الطيران بمطار القاهرة (4)