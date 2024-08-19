شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل الوفد القبطي المسافر إلى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، أعضاء الوفد الكنسي المسافر إلى روسيا بدعوة من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وذلك في إطار أنشطة لجنة العلاقات المشتركة بين الكنيستين.

يذكر أنه تم في السنوات الماضية من خلال اللجنة، تبادل الوفود من الكنيستين لزيارة الكنيسة الأخرى، حيث تتم زيارة أديرة وكنائس ومؤسسات تعليمية، بغية التعرف على الإرث والتقاليد الرهبانية والرعوية والتعليمية والخدمية بين الكنيستين، حيث جرى استقبال رؤساء أديرة ومطارنة و أساقفة ورهبان ورهبات وشمامسة وأكاديميين، وخدام وخادمات من الكنيستين في سياق هذا الغرض.

وفى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، نيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر.

عرض نيافته على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالعمل في الدير.