هل تشهد الأسواق زيادة في أسعار السكر الفترة المقبلة؟.. نقابة البدالين التموينيين توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف نادي نجيب، رئيس نقابة البدالين التموينيين، عن تفاصيل قرار وقف طرح السكر الحر على بطاقات الدعم التموينية.

وأضاف نجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على شاشة صدي البلد، أن قرار التوقف عن صرف حصة السكر المدعم بمعدل 2 كيلو للفرد على بطاقة الدعم التموينية، سيؤدي إلى قلة المعروض من هذه السلعة الحيوية في الأسواق الحرة.

وتوقع رئيس نقابة البدالين التموينيين، أن يؤدي هذا الانخفاض في العرض إلى زيادة الطلب على السكر في الأسواق الحرة، مما قد يترتب عليه ارتفاع أسعار السكر بصورة تلقائية.

ولفت نادي نجيب رئيس نقابة البدالين التموينيين إلى أن السعر الحالي لكيلو السكر الحر يبلغ 27 جنيهًا، ويحتمل أن يصل إلى 30 جنيهًا جراء هذا القرار.

وأكد على أنه لا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية المخصصة للمواطنين وأنها لن تتأثر بهذا الإجراء.