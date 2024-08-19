الداخلية تكشف حقيقة إصابة 11 عاملا في حادث مروري بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بتسبب سائق فى إصابة 11 عامل بالساحل الشمالى بمحافظة مطروح.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لقسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح بوقوع حادث مرورى بين سيارتين بدائرة القسم.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص (قيادة سائق – مقيم بالقليوبية ) اصطدمت به سيارة ملاكى ( قيادة طالب – مقيم بالجيزة) من الخلف لعدم تقديره المسافات دون حدوث إعاقة مرورية.

ونتج عن ذلك إصابة قائد السيارة الميكروباص وأربعة من مرافقيه بكدمات بسيطة، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات وخروجهم عقب تلقيهم العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.