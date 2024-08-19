شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التعليمية تطلق منصة Edubook لتدريب المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق منصة (Edubook) وهي منصة متخصصة في تدريب المعلمين أونلاين وتقدم المنصة من خلال خبراء في مجال التدريب وتكنولوجيا التعليم دبلومة دليل المعلم المبتكر.

وأوضح الزناتي، أن البرنامج التدريبي لدبلومة دليل المعلم المبتكر يهدف إلى إكساب المعلمين مهارات التدريس الفعال، وتمكين المعلمين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة لمواكبة التطور التكنولوجي؛ ومواكبة التطورات التربوية المتسارعة، مُشيراً إلى أن البرنامج يشمل ثلاث مستويات وسوف يكون المستوى التمهيدي منه مجاني بالكامل مدعم من نقابة المعلمين.

وأكد الزناتي أن النقابة تبذل جهود كبيرة لتُحقق لأعضائها من المعلمين كافة سُبل التطور وتيسير الخدمات المقدمة لهم، كما قدمت من خلال تطبيق نقابتي الذي يسر على أصحاب المعاشات موعد صرف المعاشات، ويعرض الخدمات النقابية وكيفية الحصول عليها. وأشار إلى أهمية استخدامات التكنولوجيا وما توصلت إليه التطورات الهائلة في عالم تكنولوجيا التعليم. وأن التكنولوجيا الحديثة ساعدت النقابة كثيراً في ضبط ملف صرف المعاشات وقواعد بيانات المعلمين، وغيرها من الخدمات النقابية التي تقدمها النقابة لأعضائها من المعلمين.

وأوضح ياسر عرفات الأمين العام لـ نقابة المهن التعليمية ،خلال كلمته أن الجميع يعمل لخدمة المعلمين ويسعى لتقديم كل سٌبل التطورات لهم، وأن النقابة تسعى لحل المشكلات الخاصة بأصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن النقابة تأكدت أن برنامج دليل المعلم المبتكر المقدم من شركتي اديوكاريرز واديوفيرس وبالتعاون مع شركة كيف هو برنامج قوي احترافي يليق بنقابة المعلمين وأعضائها.

وأضاف أن البرنامج في المستوى التأسيسي يقدم للمعلم بدون مقابل مادي، وتصل مدة الدراسة بالبرنامج نحو أربعة أشهر. ومن يلتحق بالبرنامج عند الإستفادة يمكنه أن يُكمل باقي المستويات تحت رعاية نقابة المعلمين، موضحاً أن هذا البرنامج لا يقتصر على المعلمين فقط بل إنه متاح لخريجي كليات التربية لمواكبة التطور التكنولوجي في التعليم والدراسة عن بُعد.