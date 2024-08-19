شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: الطلاب الراسبون فى الثانوية سيطبق عليهم النظام القديم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم، إن حزمة القرارات التي اتخذتها الوزارة، يأتي في إطار قيام مصر بتطوير التعليم، وبدأت بتطوير التعليم الابتدائي في 2018، وسيلتحقوا بأولى إعدادى العام المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن استراتيجية تطوير التعليم معلنة منذ 2019 بشكل مكتوب فترة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الأسبق، مؤكدا أن الاستراتيجية ليست استراتيجية شخص أو أحد يمتلكها، فوزارة التعليم بما تمتلكه من مراكز بحثية وغيرها تضع الاستراتيجية وتصبح خطة الدولة ويتم تنفيذها.

ولفت إلى أنه مع التغير والتطور يصبح هناك تحديات ضخمة، ويواجهها التعليم، عجز المدرسين، زيادة مرتفعة للطلاب، يصاحبها نسبة ارتفاع الغياب، وهيكل الدراسة في الثانوية العامة.

وتابع: "الطلاب الراسبين في الثانوية العامة والذين لم يدخلوا الامتحان نتيجة الغياب، هيكملوا على القديم، حيث لم يتم إلغاء أي مادة"، موضحا أن الدراسة تبدأ بنفس المنظومة 5 أيام، ولكن بعض المحافظات والإدارات التعليمية كان يطبق نظام 6 أيام نتيجة الكثافات، كان الطالب يحضر المدارس 5 أيام ويحصل على يوم إجازة ولكن ليس شرط السبت، فهناك مدارس إجازتها جمعة وأحد.