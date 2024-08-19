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حبس سائق نقل ذكي خدش حياء أجنبية في المعادي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس سائق تطبيق نقل ذكي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش بأجنبية بالمعادي.

كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغا من أجنبية تتهم سائق أحد تطبيقات النقل الذكي بعرض صور خادشة عليها لمحاولة إغوائها أثناء توصيلها بسيارته.

اتهمت الفتاة السائق بالتحرش بها ومحاولة إقامة علاقة معها، لكن السائق نفى أمام النيابة الاتهامات المنسوبة له.

طلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما طلبت الملف الخاص بالسائق لدى شركته وتحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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