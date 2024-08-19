حريق داخل حديقة الحيوان بالجيزة.. مصدر أمني يكشف الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني تفاصيل اندلاع حريق داخل حديقة الحيوان بالجيزة، مساء الاثنين.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن مأمور قسم شرطة الجيزة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بتصاعد أدخنة بشارع الجامعة أمام مدرسة السعيدية.

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه - أن سيارات الدفاع المدني انتقلت إلى محل البلاغ بقيادة اللواء محمد العادلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تنسيقًا مع إطفاء الغرب.

أوضح المصدر أن حرقًا شبَّ بمخلفات داخل شرفة شقة بالطابق السادس نتيجة ماس كهربائي بوحدة التكييف الخارجية، وامتدت النيران إلى 3 أشجار داخل سور حديقه الحيوان.

أكد المصدر أن سرعة الانتقال حالت دون تفاقم الحريق، وتمام الإخماد دون وقوع خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.