11.5 مليون عبوة لـ 20 مستحضرًا.. هيئة الدواء تعلن ضخ كميات إضافية لهذه الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، وخاصة لأدوية الإنسولين وعلاجات أمراض القلب والتهاب المعدة والأورام وأدوية الحقن المجهري.

وقالت الهيئة في منشور، إن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

وأوضحت الهيئة أن هذه المستحضرات تتضمن أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، لافتة إلى القيام بمشاركة التحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات المهمة تباعا.

ووفق المنشور، طرحت الهيئة 1.2 مليون عبوة من مستحضر "ميكستارد 30" وهو أنسولين لعلاج السكر، بجانب الإنسولين المصري بما يزيد عن 860 ألف عبوة، بما يكفي لنحو شهرين ونصف.

كما أعلنت الهيئة ضخ عدد من أدوية المضادات الحيوية، من بينها أوجمنتين وبنسيتارد، بما يكفي لـ 4.7 شهر للعقار الأول، و8.5 شهر للدواء الثاني.

وأعلنت الهيئة كذلك طرح 6 أدوية مستخدمة ضمن عمليات الحقن المجهري.

وسبق أن قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة رصدت نقصًا في 81 مستحضرًا "أكثر إلحاحًا".

وأشار "الغمراوي"، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، إلى استقبال من 700 إلى 1000 مكالمة هاتفية يوميًا، وبعد تحليل هذه المكالمات تم رصد 81 مستحضرًا فقط أكثر إلحاحًا في نواقص الأدوية.

وأوضح أن هناك أكثر من 15 ألف صنفًا مسجلًا في هيئة الدواء، والنواقص محدودة داخلها.