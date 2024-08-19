محامي أسرة ضحية أحمد فتوح يكشف حقيقة الاتفاق على 15 مليون جنيه دية للتصالح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال شنودة مكارم، محامي أسرة ضحية أحمد فتوح، إن أسرة الضحية استقبلت وفد من ممثلي ولاعبي نادي الزمالك وكان شرط الأسرة للزيارة تقديم واجب العزاء لا غير وعدم التطرق لأي موضوعات أخرى كالتصالح المالي أو طلب الدية.

وأشار مكارم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الوفد الزائر ضم عدداً من لاعبي النادي البارزين مثل عبد الواحد السيد وشيكابالا وغيرهم، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الإدارة.

ونفى المحامي الشائعات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول اتفاق أهل الضحية مع نادي الزمالك على تعويض مالي بقيمة 15 مليون جنيه، مؤكدا أن موضوع التصالح برمته يتوقف على قرار الأسرة وموافقتها، وأنها لم تتخذ قرارا بهذا الشأن حتى الآن.

وأضاف محامي أسرة ضحية أحمد فتوح، أن القضاء العادل سوف يأخذ مجراه القانوني في محاسبة المقصرين أيا كانوا لينالوا جزاءهم.

وذكر شنودة مكارم أن والد ضحية أحمد فتوح رجل بسيط وليس له مطالب سوى العدالة والقصاص من الجناة، وأن الأسرة تستقبل وفود المعزين الذين يتوافدون عليهم بأعداد كبيرة، معبرين عن مؤازرتهم ودعمهم في مصابهم الجلل.