شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 13 حالة تعدٍ على أملاك الدولة أسفل الطريق الدائرى بحى الوراق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة أسفل الطريق الدائري نطاق حي الوراق، ضمن فعاليات الموجه 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك بمتابعة من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن حي الوراق نفذ بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري والأجهزة الأمنية 13 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة أسفل الطريق الدائري نطاق حي الوراق، مع تسليم المواقع إلى جهات الولاية عقب انتهاء إزالة كافة المخالفات والتعديات، وذلك بمتابعة من اللواء أحمد السكري رئيس حي الوراق، وممثلي الأجهزة المشاركة.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أكد الأهمية القصوى التى توليها الدولة فى منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة المخالفات.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التصدي لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.



