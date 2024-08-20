شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق جامعة الأزهر 2024.. دليل كليات الانتساب بالجامعة للبنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة الأزهر لفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية، ويكون الانتساب بالكليات والشعب التالية من القسم الأدبى والعلمى بجامعة الأزهر والتى يحددها المجلس الأعلى للأزهر وذلك لنيل درجة (الإجازة العالية) الليسانس أو البكالوريوس وهى كالآتى:دليل الطالبة المنتسبة

1 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة والأقاليم .

( عدا شعبة الصحافة والإعلام والشريعة والقانون باللغة الأنجليزية ) .

2 - كلية التجارة بنات بالقاهرة وتفهنا الاشراف واسيوط باللغة العربية فقط.

3 - كلية البنات الإسلامية بأسيوط و البنات الازهرية بالعاشر من رمضان والفيوم و المنيا الجديدة و طيبة الجديدة و اسوان.

4 - شعبتى التاريخ والاجتماع بكليتى الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف .