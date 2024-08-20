صفقة الربع مليار تقودها 4 سيدات.. إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب حوالي 200 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون إلى خارج البلاد، حيث بلغت قيمة المضبوطات حوالي 240 مليون جنيه.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ والجهات المعنية بالوزارة، عن قيام تشكيل عصابي مكون من 12 عنصرًا إجراميًا، بينهم 5 لهم معلومات جنائية، بمحاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط 4 من أفراد التشكيل، وجميعهم سيدات، أثناء محاولتهن السفر من ميناء القاهرة الجوي، حيث عُثر بحوزتهن على 19 كيلو جرامًا من عقار الكبتاجون مخبأة داخل كراسي متحركة وملابسهن.

كما تم ضبط باقي أفراد التشكيل وبحوزتهم 100 ألف قرص كبتاجون وكمية من الأقراص المؤثرة الأخرى.

وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهودها المستمرة لإحكام السيطرة على المنافذ والموانئ وتأمينها.