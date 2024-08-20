الليلة تصل لـ102 ألف جنيه.. صور ترصد أغلى شاليه في القاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين والشباب، بالبحث عن أفضل العروض المتاحة على الفنادق والشاليهات، تزامنًا مع إجازة نهاية العام، خاصة بالقاهرة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أغلى شاليه في القاهرة، كالتالي:

- يقع العبور في القاهرة على بعد 26 كم من سيتي ستارز وعلى بعد 26 كم من مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ويوفر تكييف الهواء.

- يقع مكان الإقامة على بعد حوالي 33 كم من مسجد ابن طولون وعلى بعد 34 كم من مسجد محمد علي باشا وعلى بعد 36 كم من جامع الأزهر.

- يقع مكان الإقامة المخصص لغير المدخنين على بعد 32 كم من قلعة القاهرة.

- يتكون الشاليه من غرفة نوم واحدة ومطبخ مجهز بالكامل و2 حمام.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة، ويوفر مكان الإقامة إطلالات على الحديقة.

- يقع مسجد الحسين على بعد 36 كم من الشاليه، في حين يقع ميدان التحرير على بعد 36 كم.

- يعتبر مطار القاهرة الدولي المطار الأقرب لشاليه العبور حيث يقع على بعد 17 كم منها.

- تبدأ الليلة من 76 ألف جنيه وتصل إلى 102 ألف جنيه.