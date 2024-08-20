شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف إتاحة مشاركة الشباب فى العمل السياسى بشكل فعال والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة دكتور مصطفى مدبولى، أنها تعمل على إتاحة مشاركة الشباب فى العمل السياسى بشكل فعال، فضلا عن العمل لتوفير وظائف لائقة للشباب مع التخفيف من نسب البطالة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ ثلاثة برامج فرعية، برنامج تعزيز انخراط الشباب واشراكهم فى العمل المجتمعي والسياسي، وبرنامج تمكين الشباب اقتصاديا بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يأتى ذلك فى ضوء ما يتضمنه برنامج الحكومة الذى يستمر لمدة 3 سنوات (2024-2027) حيث يهدف برنامج الحكومة إلى إطلاق برنامج للتوجيه المهنى والتدريب مقرون بالتوظيف المباشر وبرامج تنمية مهارات الانتقال لسوق العمل والمهارات الحياتية من خلال مبادرة "طور وغير" التابعة لوزارة الشباب والرياضة ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال الصغيرة.

-دعم إنشاء حاضنات أعمال ومراكز دعم للشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة بجميع أنحاء مصر.

-تنظيم مسابقات وفعاليات لتشجيع الابتكار والأنشطة العلمية والتكنولوجية والريادة بين الشباب والنشء.

-تشجيع الشباب والنشء على الفهم والوعى بثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشمول المالي والثقافة المالية من خلال المدارس ومراكز الشباب ومراكز إبداع مصر الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة ووضع منظومة متكاملة للابتكار.

-استكمال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى إطار استكمال مبادرة "مشروعك" وتعزيز جهود صندوق التنمية المحلية وذلك بهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب والتوسع فى تنفيذ ملتقيات التوظيف من خلال منصة توظيف مصر وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال بمراكز الشباب وأندية البحث عن الوظائف بمراكز الشباب.

-تحفيز ودعم مشاركة الشباب فى تحديد الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية من خلال لجان التنمية المحلية.

-العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر فى التنمية كالبنك الدولى فى مجال التأهيل المهني وتجهيز الشباب لدخول سوق العمل.

-التوسع فى التحفيز على الابتكار وتطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل فى المجال الرياضي.

