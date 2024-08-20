شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية.. إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب لتسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات وتنتهى السبت 24 أغسطس، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالب وطالبة بإجمالى 353057.

وتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أعلن عن وجود أماكن شاغرة لـ طلاب المرحلة الثانية من شعبة أدبى فى كليات التربية تعليم ابتدائى والتربية شعبة طفولة مبكرة والحقوق والاداب والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى والتربية الرياضية وكلية التربية للطفولة المبكرة .

‎كما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق من شعبة علمى علوم بكليات الطب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.