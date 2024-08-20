شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الغش التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط قضايا الغش التجارى، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط قضايا الغش التجارى.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط قضايا الغش التجارى، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط قضايا الغش التجارى.