شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يتفقد مراحل التدريب والتأهيل البدنى بالأكاديمية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى فجر اليوم، مراحل التدريب والتأهيل البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية ودارسى عدد من الدورات المدنية ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عدداً من الأنشطة الرياضية التى تنفذ بشكل يومى وتسهم فى الحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية للطلبة ، أعقبها المرور على عدد من ميادين التدريب المطورة وميادين الفروسية ، ومختلف الأنشطة الخاصة بالتأهيل البدنى والعسكرى للطلبة والتى يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة بما يعكس مدى ما يتمتع به الطلبة من ثقة بالنفس ومستوى إنضباط راقى ، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتماماً كبيراً بإعداد وتأهيل الطلبة لتخريج ضباط مقاتلين قادرين على تحمل المسئوليات الملقاة على عاتقهم لحماية تراب الوطن وصون مقدساته.

وفى نهاية الجولة إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر بطلبة الأكاديمية العسكرية ودارسى عدد من الدورات المدنية وشاركهم تناول وجبة الإفطار ، حيث نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور ، مشيداً بما لمسه من مستوى إعداد متميز للطلبة ، وأوصاهم بالتفانى فى التدريب وتحصيل العلم والإهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليتواصل عطاء أبناء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

كما قدم القائد العام التهنئة لطلبة القسم النهائى على قرب تخرجهم متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية ، موجهاً الشكر للقائمين والمشرفين على إختبارات القبول للدفعات الجديدة بالأكاديمية لإتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التى تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للإنتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة للإنضمام إلى صفوف القوات المسلحة.