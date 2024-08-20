شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية يطلق فعاليات قافلة إرشادية لحل مشاكل مزارعى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أطلق مركز البحوث الزراعية قافلة ارشادية لتقديم الدعم الفني والمساعدة في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجة المزارعين بمحافظة الإسماعيلية ومراكزها المختلفة حيث تم التوجه الي قرية عين غصين بالضبعية وهي احدي قري محافظة الإسماعيلية .

جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفي هذا الإطار استقبل اللواء محمد أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية.

وتضم القافلة الجانب البيطري وجانب الانتاج الحيواني، حيث تم عمل بيان علي كيفية عمل عليقة مركزة من مخلفات المزارع وتقليل تكلفة الاعلاف المصنعة وعلي جانب المحاصيل الحقلية والبستانية، و لقاء عدد من المزارعين وعرض اهم المشاكل التي تواجههم من قلة الخدمات الزراعية ووصول الإسمدة والتقاوي وتم تقديم التوصيات الفنية للزراعات المقامة الالبان

ويشارك في القافله جميع الهيئات التابعة لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ممثلًا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ومعهد بحوث البساتين ومدير محطة بحوث الإسماعيلية .

و قام فرق الطب البيطري بفحص الحيوانات وعلاجها مجانا فى قرى الجنوب ومن المنتظر أن تستمر هذه القافلة البيطرية أربعة أيام تجوب جميع قرى المحافظة لفحص وعلاج الإنتاج الحيواني بالمجان.

كذلك قام باحثى الإنتاج الحيواني بلقاء مربي الإنتاج الحيوانى وتوجيههم إلى أفضل التوصيات الفنية لتغذية حيواناتهم والحصول على أعلى إنتاجية بأقل تكلفة.

كما قام الفريق البحثي التابع لمعهد بحوث البساتين بالاجتماع بالمزارعيين وتوجيههم بأهمية المحاصيل البستانية وضرورة التوسع فيها لرفع مستوى الإنتاج بالمنطقة.

كما قام وكيل معهد المحاصيل الحقلية والوفد المرافق له بالمرور على زراعة الارز والذرة الشامية وغيرها من المحاصيل السائدة بالمنطقة وتوجيه المزارعين إلى أفضل التوصيات الفنية للتغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتنسيق مع المزارعين لعمل تجمعات ارشادية ونمازج لمحاصيل جديدة تصلح لهذة الأراضي وذات هامش ربح جيد مثل الكينوا والكانولا وغيرها وبعد المناقشات تم الاتفاق على تنشيط المركز الارشادى بالمحطة البحثية بالاسماعيلية واستخدمها مركز ارشادي لخدمة أهل القري بمحافظة الإسماعيلية وكذلك حل مشاكل المزارعين بتوفير احدث الأصناف والتقاوي فى موعدها وعمل قوافل وندوات باستمرار لكل المحاصيل وتنمية المرأة الريفية.

قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل ومنسق مركز البحوث مع المحافظات بأنه بناءا على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق سيتم انطلاق هذة القوافل كل اسبوع فى محافظة مختلفة وتستمر فرق العمل طوال العام لتغطية المناطق التى بها مشاكل خاصة وتحتاج إلى دعم ارشادي وخاصة قرى الشباب والاراضى المستصلحة.