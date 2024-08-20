شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بتفعيل خدمات الطوارئ بمنشآت الرعاية الأولية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية في محافظة السويس، سادس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، باستمرار الجولات الميدانية للاطمئنان على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في إقليمي جنوب الصعيد والقناة.

واستهل الدكتور أحمد السبكي جولته بزيارة اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، وتهنئته بمنصبه الجديد، حيث ناقشا عددًا من الملفات الهامة لاستكمال منظومة خدمات الرعاية الصحية والتشغيل الرسمي للتأمين الصحي الشامل في المحافظة. وأشار الدكتور السبكي إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا بين الهيئة والمحافظة لتوسيع خدمات هيئة الرعاية الصحية في منطقة العين السخنة والمنطقة الاقتصادية والجلالة والموانئ، وذلك من خلال إنشاء مستشفى مُصغر سابق التجهيز لخدمة المشروعات السياحية والصناعية والتنموية بالسويس بالتوازي مع الانتهاء من مستشفى اليوم الواحد بالسخنة.

وعقد الدكتور السبكي خلال الجولة لقاءً موسعًا مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في السويس، وهم: النائب سيد الكرماوي، والنائبة عفاف زهران، والنائب جمال عبيد، والنائب أحمد خشانة، والنائب سيد عبده، والنائب حافظ شوشة. حيث استمع الدكتور السبكي إلى تقييمهم لمستوى خدمات المنظومة بالمحافظة، مثمنًا دور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي السويس وتلبية جميع احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية.

وعقد رئيس هيئة الرعاية الصحية اجتماعًا موسعًا مع قيادات فرع الهيئة بالسويس وعدد من مقدمي الخدمات الصحية، حيث ناقشوا العديد من المقترحات والأفكار. وأكد الدكتور أحمد السبكي على تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، واستبقاء أفضل الكوادر البشرية، مؤكدًا أن رضاء المواطن هو أهم أولوياتنا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتفقد رئيس الهيئة أعمال التطوير والتجهيزات النهائية لمستشفى السويس للجراحات الدقيقة، بما في ذلك العيادات والعمليات والحضانات وغيرها من الأقسام المختلفة بالمستشفى، وكذلك التجهيزات الطبية وغير الطبية استعدادًا لتشغيل المستشفى. وأعلن تشغيل المرحلة الأولى للمستشفى في شهر سبتمبر المقبل، مشددًا على انتهاء الأعمال الجارية في المواعيد الزمنية المحددة لها.

كما تفقد الدكتور السبكي مركز طب أسرة الشروق ووحدة طب أسرة الأمل، حيث اطلع على عيادات الإسعافات الأولية وعيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية والمعامل والأشعة والصيدلية، واطمأن على جودة خدمات طب الأسرة وخدمات كبار السن والخدمات الصيدلية والخدمات التوعوية والتثقيفية الصحية والدوائية.

ووجه الدكتور أحمد السبكي بتفعيل خدمات الطوارئ في منشآت الرعاية الصحية الأولية، كما وجه بمنح مكافأة استثنائية لمدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بفرع الهيئة في السويس، ومكافأة تشجيعية للأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين بمركز طب أسرة الشروق، وأخرى لمدير وحدة طب أسرة الأمل وعيادات الأسنان بالوحدة.

وفي ختام جولته التفقدية، تفقد الدكتور أحمد السبكي مجمع السويس الطبي والأقسام المختلفة بالمجمع، بما في ذلك الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية لإقامة المرضى وغيرها من الأقسام، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة. كما استطلع آراء المواطنين حول مستوى الخدمة، وراجع أنظمة العمل الإلكترونية بمجمع السويس الطبي، وشدد على الالتزام بالتعليمات التنظيمية والتسجيل الصحي الإلكتروني على جميع مستويات مقدمي الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى تقديم أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية في منشآت هيئة الرعاية الصحية بمجمع السويس الطبي ومراكز ووحدات طب الأسرة للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل في السويس حتى الآن، مشيرًا إلى استحداث العديد من الخدمات الطبية الجديدة، وأهمها "جراحات القلب المفتوح" و"الأوعية الدموية" و"الوجه والفكين" و"العمود الفقري" و"الحروق والتجميل" و"وحدة علاج السكتة الدماغية".

ولفت الدكتور السبكي إلى الانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في السويس لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن، بالإضافة إلى الانتهاء من تسجيل أكثر من 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بالمنظومة.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، أن التأمين الصحي الشامل هو هدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأهل السويس، وأنه أحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية ومستوى وجودة الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية متميزة للغاية.

وأثنى محافظ السويس على أداء الأطقم الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن مستوى الخدمة والتجهيزات يعكس التزام الهيئة بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالخبراء وأساتذة الجامعات لاستمرار تميز الخدمة.

وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في السويس، خلال اللقاء، بسرعة التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتكامل الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية ويحقق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن الخدمة.