شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لمسئولى الأحياء والمراكز: دوركم رفع مستوى الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر شمال والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة، فى إطار اجتماعاته الدورية فى هذا الصدد لبحث ملفات العمل والخطط التنموية.

وناقش المحافظ مع الحضور تعزيز الطاقة الاستيعابية للمدارس بتلك الدوائر من خلال سرعة التنسيق لإنهاء إجراءات تخصيص مساحات الأراضى وتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية لبدء أعمال الإنشاء للمبانى بعدد من القرى، وكذا بحث توفير عدد من المواقف الحضارية ومدى إمكانية الاستفادة من المواقف القديمة الكائنة حاليًا مع رفع كفاءتها لخدمة المواطنين شريطة عدم إعاقتها للحركة المرورية بمحيطها.

وبقطاع الصحة عرض عدد من النواب بعض من المشكلات التى تواجه المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق دوائرهم.

وبحث محافظ الجيزة سبل تعزيز قدرات تلك المنشآت بالتنسيق مع النواب، على أن تقوم مديرية الشئون الصحية بزيادة الحملات التفتيشية والزيارات الميدانية للمسؤلين للتأكد من انتظام العاملين وعملية تقديم الخدمات للمترددين والنزلاء.

وتطرق محافظ الجيزة لمناقشة أعمال الرصف والتطوير الجارية بطرق طراد النيل ونكلا والرهاوى وبرقاش الخطاطبة وكوبرى أبوغالب مع الحضور.

ووجه ببحث عدد من مشروعات الطرق بإمبابة والمنيرة الغربية ومنع تعديات المحال ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع بإمبابة والمنيرة والوراق لتيسير الحركة المرورية، وتنظيم المرور بعدد من القطاعات لتفادى التكدسات وضمان سلامة المارة والمركبات.

واستمع المحافظ لمطالب النواب والخاصة بتكثيف حملات الإرشاد الزراعى ومكافحة الآفات بالأراضى الزراعية، موجهًا مدير مديرية الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن وتوفير الأسمدة اللازمة فى سبيل تحسين جودة المحاصيل الزراعية.

وشدد "النجار"، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية لعمل المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة ملف التصالح على مخالفات البناء ومنظومة الإعلانات لضمان اتساقها مع المظهر الحضارى وتحصيل كافة المستحقات ومعاقبة المخالفين، قائلًا: "كل منكم مسئول بموقعه، ودوركم رفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التعاون مع نواب الدوائر".

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن دوائر شمال الجيزة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات والإدارات المعنية.