شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: الجيولوجيا غير موجودة بمواد الثانوية العامة بعد الهيكلة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية أصبحت غير موجودة كمادة غير مضافة للمجموع بعد خروجها من المجموع الكلى، بمواد الثانوية العامة " الصف الثالث الثانوي العام"، مضيفة أن المادة غير موجودة كمادة مضافة أو خارج المجموع .

فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سوف يضاف محتوى من مادة الجيولوجيا للعلوم المتكاملة، بجانب الكيمياء والفيزياء والاحياء بالصف الأول الثانوى العام.

ويدرس طلاب الثانوية العامة بعد إعادة هيكلتها، وفق الشعب الثلاثة " أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة" كالتالى:

شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد:

ـ اللغة العربية من 80 درجة .

ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

ـ الأحياء من 60 درجة .

ـ الفيزياء من 60 درجة.

الكيمياء من 60 درجة.

ـ المجموع من 320 درجة.

مواد شعبة علمى رياضيات يدرس الطلاب:

ـ اللغة العربية 80 درجة.

ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة

ـ مادة الرياضيات 60 درجة.

ـ مادة الكيمياء 60 درجة.

ـ مادة الفيزياء 60 درجة.

ـ المجموع الكلى سيكون من 320 درجة.

ـ مواد الشعبة الأدبية:

ـ اللغة العربية 80 درجة.

ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

ـ مادة التاريخ 60 درجة.

ـ مادة الجغرافيا 60 درجة.

ـ مادة الإحصاء 60 درجة.

ـ المجموع الكلى 320 درجة.



