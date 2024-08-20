شكرا لقرائتكم خبر عن معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ جامعة عين شمس، من خلال معامل الحاسب الآلى الموجودة بكلياتها المختلفة ، استقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل رغباتهم، تزامنا مع انطلاق أول أيام تسجيل الرغبات بالمرحلة.

و قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة عين شمس، استعد لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وذلك من خلال توفير 14 معمل حاسب آلي موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع.

وتتضمن المعامل عدد 2 معمل تنسيق مجهزين لاستقبال أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم أحدهما بكلية الآداب والآخر بكلية الحاسبات والمعلومات وبجميع المعامل فرق عمل متخصصة وذو خبرة واسعة في أعمال التنسيق وقادر على توجيه النصح والإرشاد للطلاب من حاملي الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية.

واستعدادا لـ التنسيق تم تخصيص 4 معامل بكلية الآداب و 5 معامل بكلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) و مقر آخر بكلية الهندسة يضم معملين للتنسيق في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة شارع الميرغني يضم معملين أخرين ومعمل بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

كما تم الاستعانة بفرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم

وتنطلق اليوم الثلاثاء، أعمل تنسيق المرحلة الثانوية للقبول بالجامعات، حيث تم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية لتسجيل الرغبات إلكترونيا وذلك وفقا للحد الأدنى المقرر من مكتب التنسيق وهو 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى بإجمالى عدد طلاب 286 ألف و969 طالب وطالبة ، و230 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% بإجمالى عدد طلاب 66 ألف و 969 طالب وطالبة، ليصبح إجمالي أعداد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 353057 ألف من طلاب الثانوية العامة.

ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك من خلال معامل تنسيق الجامعات الحكومية والتي تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى والذى يكون متاح على مدار الـ 24 ساعة على الموقع الإلكترونى للتنسيق https://tansik.digital.gov.eg

وأكد مكتب التنسيق على إتاحة تعديل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية طوال فترة أعمال المرحلة والتي من المقرر أن تنتهى يوم السبت 24 أغسطس الجارى، على أن يتم ترشيح الطلاب وفقا لآخر نسخة تم إدخالها على موقع التنسيق وحظفها بالنظام الإلكترونى.