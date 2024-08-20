فيديو إزالات مصر الجديدة.. 9 صور ترصد أعمال الهدم والتعويضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة ممثلة في حي مصر الجديدة، أعمال إزالة المرحلة الثالثة من عقارات شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة من أجل فتح محور مروري في المنطقة.

وتشمل المرحلة الثالثة من إزالات منطقة ألماظة، هدم 72 عقارًا وذلك بعد صرف التعويضات المستحقات المالية.

وتابع اللواء حسام لبيب محمد خميس، السكرتير العام المساعد بمحافظة القاهرة والقائم بأعمال رئيس حي مصر الجديدة، السبت الموافق 17/8/2024، أعمال إزالات المرحلة الثالثة بالمنطقة.

يذكر أن محافظة القاهرة تقوم بالتعاون مع أجهزة الدولة، في إزالة العقارات المتعارضة مع تطوير شارع حسين كامل سليم، وسيتم تطوير الشارع، نظرًا لأهميته، حيث يعد مدخلًا ومحورًا حيويًا يربط شرق القاهرة بطريق السويس، وسيسهم تطويره في انفراجة مرورية.