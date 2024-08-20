إزالة كل المعوقات.. وزير الزراعة للمصدرين: تكليفات بتعزيز الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التصدير يمثل أهمية كبيرة؛ لأنه يجلب العملة الصعبة التي تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج؛ خصوصًا بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير، مشيرًا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر، مؤكدًا أن صادرات مصر الزراعية المصنعة تحقق نجاحات بجانب صادراتنا الطازجة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة رجالَ التصدير والاستثمار الزراعي، وبحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، والمهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وكبار رجال التصدير والاستثمار الزراعي وبعض قيادات وزارة الزراعة.

وقال فاروق إنني جئت إليكم اليوم لكي أستمع إلى اقتراحاتكم للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهكم، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام أي اقتراحات أو أفكار جادة لمشروعات يكون فيها إضافة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص والربط بين البحث العلمي والمستثمرين لتحقيق رؤية موحدة تخدم القطاع الزراعي، مضيفًا أن النجاح جماعي ومشيدًا بجهود القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة صادرات مصر الزراعية، والتي تجاوزت العام الماضي 7,3 مليون طن من المنتجات الزراعية الطازجة.

واختتم وزير الزراعة كلمته للمصدرين بضرورة العمل على تحقيق حلم القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من جميع القطاعات؛ ومنها القطاع الزراعي.

وأكد وزير الزراعة مرة أخرى أن جميع الباحثين في وزارة الزراعة هم علماء كل في مجاله، طالما أنه يفيد البلد بعلمه، كما أكد دعمه البحث العلمي وأن مهمة وزارة الزراعة هي تهيئة المناخ سواء للباحثين أو للمستثمرين، وكذلك دعم الفلاح المصري، وأن مصر لديها كل مقومات النجاح؛ خصوصًا بعد أن شيدت المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية، كل ذلك يجعلنا من أقوى الاقتصادات في الوطن العربي والمنطقة، ونحقق طفرة سواء عن طريق سد الفجوة الغذائية أو تعزيز الصادرات الزراعية وجلب العملة الصعبة.

وأعرب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، عن تفاؤله بتولي الوزير علاء فاروق حقيبة الزراعة، نظرًا للنجاحات التي حققها خلال موقعه السابق كرئيس للبنك الزراعي، مشيدًا برجال التصدير والذين يدعمون الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي الخاص في مصر يمتلك أدوات النجاح والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن البرلمان داعم لكل جهود وزارة الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

وأشاد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، بلقاء وزير الزراعة مع المصدرين والمستثمرين؛ لسماع المشكلات التي تواجههم، وكذلك اقتراحاتهم لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.

وطرح الجبلي بعض المشكلات التي تواجه المزارعين والمصدرين؛ ومنها ما يتعلق بالزراعة التعاقدية وتقنين الأراضي ودعم مستصلحي الصحراء، مؤكدًا أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.

واستمع الوزير علاء فاروق إلى آراء ومقترحات رجال التصدير والاستثمار الزراعي، وكذلك المشكلات التي تواجههم وكيفية حلها.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بالعمل على تنفيذ الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع، وإزالة المعوقات التي تواجه رجال التصدير والاستثمار، مع استمرار التواصل معهم لإيجاد الحلول الفورية للمشكلات التي تواجههم.