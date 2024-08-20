وزارة التموين تدرس طرح الخبز المدعم بالوزن -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، دراسة مقترح لطرح الخبز المدعم بالوزن، وأن المقترح قيد الدراسة ولم يخرج من هذا الإطار، مؤكدًا استمرار العمل بنظام صرف الخبز الحالي دون حدوث أي تغيير؛ لكن المقترح بشأن طرح الخبز بالوزن تتم دراسته، وأن أي شيء تسعى الوزارة له هو مصلحة المواطن، وحصوله على حقه من الدعم.

ووَفق النظام الحالي لطرح الخبز المدعم هو تخصيص 5 أرغفة يوميًّا لكل مواطن مقيد على البطاقات، وأن الدراسة هي حصول الفرد على الخبز بالوزن لحصوله على حقه.

وأضاف الوزير أنه سيتم استخدام آليات الرقمنة والتكنولوجيا لتتبع السلع وتحركاتها ووصلها إلى المنافذ على مستوى كل المحافظات بالجمهورية، لافتًا إلى أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر، ونستهدف الوصول إلى 9 أشهر؛ حيث تحرص الوزارة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية، مضيفًا أن إجمالي احتياجات مصر من القمح سنويًّا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص في الأسواق، تقرب من 20 مليون طن قمح، وكميات القمح المستوردة ستكون أقل بأسعار في المتوسط مقارنةً في الفترة الماضية.