استمرار تدقيق بيانات بطاقات التموين.. والوزير: يحافظ على دعم الأُسر الأولَى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تحديث بيانات البطاقات التموينية سيظل مستمرًّا؛ للحفاظ على الدعم المخصص للأُسر الأولى بالرعاية.

وأضاف فاروق: سيظل دعم الأُسر الأولى بالرعاية، وأن تدقيق البيانات هدفه وصول الدعم إلى مستحقيه وليس المساس بهذه الفئات، لافتًا إلى أن من أولويات عمل الوزارة توفير السلع للمواطنين وضبط منظومة دعم البطاقات؛ من أجل الفئات الأولى بالرعاية .

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن التحرك في الفترة المقبلة سيكون في العمل على ضبط الأسعار، ورغم أن السوق حرة في العرض والطلب؛ فإن هناك بعض السلع التي تحتاج إلى تدخل الوزارة لضبط الأسواق، لافتًا إلى أن حدوث تغيرات في أسعار بعض السلع غالبًا ما يكون في انخفاض المعروض من المنتج، ومع توفير المنتجات بكميات كبيرة سيتم ضبط الأسواق.