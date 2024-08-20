موعد افتتاح حديقة الحيوان.. وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان الموقف التنفيذي لتطوير حديقتَي الحيوان والأورمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير حديقتَي الحيوان والأورمان، بحضور بعض قيادات الوزارتَين.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن هذا اللقاء يستهدف متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية المشتركة بين الجانبين؛ حيث تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير حديقتَي "الحيوان" و"الأورمان"، مشيراً إلى أن مشروع تطوير حديقة الحيوان وربطها بالأورمان هو مشروع قومي يسهم في تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على التراث الطبيعي لمصر، وأنه على ثقة بأن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في مجال السياحة البيئية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بعد الانتهاء من مشروع تطوير الحديقتَين سوف يتم تجديد التعاون مع وزارة الزراعة؛ لتطوير الحدائق التابعة للوزارة، لتكون بمستوى راقٍ وعصري، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، مؤكدًا وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتَي الإنتاج الحربي والزراعة لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن "شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة؛ هي المطور الرئيسي للمشروع، وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال؛ بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير، وهو ما يؤكد دعم الدولة لدمج القطاع الخاص بأعمال التطوير والإنشاء بالمشروعات الكبرى، وخلال اللقاء استعرض ممثلو التحالف الخاص بتطوير حديقتي "الحيوان والأورمان" الموقف التنفيذي للمشروع، مشيرين إلى أن خطة التطوير تسير وَفق الخطة الزمنية الموضوعة وبمعدلات تنفيذ جيدة جدًّا.

وأكد ممثلو التحالف حرص القائمين على تنفيذ المشروع بمراعاة الاشتراطات الدولية التي وضعتها الرابطة الدولية لحدائق الحيوان WAZA والرابطة الإفريقية PAAZA، وأكدوا أن خبرات "الإنتاج الحربي" والشركات المتحالفة المشاركة في تطوير الحديقتَين تؤهل لظهور المشروع بالشكل الذي يليق بمكانتهما وعراقتهما، مشيرين إلى أن التطوير سيحقق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطن المصري ويعيد مكانة حديقتَي "الحيوان" والأورمان" كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها في المنطقة من خلال تطويرهما وتحديثهما بشكل يراعي البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتين .

وتوجه الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر إلى وزير الدولة للإنتاج الحربى على الاستضافة والحرص الدائم على تذليل كل العقبات التي قد تواجه المشروعات المشتركة بين الجانبين، مشيداً بالشراكة المثمرة بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي في هذا المشروع الحيوي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا المشروع يأتي في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن؛ لتكون متنفساً للمواطنين، مشددًا على أن الهدف من مشروع تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما وعراقتهما وجعلهما موقعاً سياحياً وترفيهياً جذابًا.

ووجه وزير الزراعة بسرعة إنهاء أعمال التطوير، من أجل افتتاح الحديقتين أمام المواطنين في المواعيد المحددة.

وأشار محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة حدائق -إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان- إلى أن أعمال التطوير بدأت بتاريخ 12/12/2023 عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارات والجهات المعنية، وكذلك موافقة الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان على التصميمات وأعمال التطوير، لافتاً إلى أنه يتم التوثيق لحظة بلحظة للأعمال التي تجري ويتم تكويد المباني قبل البدء، مؤكداً أن المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان يتضمن رفع كفاءتها مع صون ما بها من مبانٍ أثرية وتاريخية.

ونوه كمال بأنه جار تنفيذ النفق الذي يربط بين الحديقتَين، الأورمان والحيوان، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات التعاقد على جلب حيوانات جديدة، وكذلك الاستعداد لاستضافة المؤتمر الدولي لحدائق الحيوان عام 2025 بالتزامن مع افتتاح حديقة الحيوان.