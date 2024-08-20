المفتي يهنئ محافظ البنك المركزي بالتجديد لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنَّأ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حسن السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بمناسبة تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي له لمدة عام جديد.

وقال المفتي في بيانٍ له إنَّ هذا التجديد يعكس ثقة القيادة السياسية بأهمية دَور محافظ البنك المركزي في استقرار الاقتصاد، كما يعدُّ تقديرًا لدَوره الحيوي في قيادة الاقتصاد الوطني.

وأعرب المفتي عن خالص تهانيه لمحافظ البنك المركزي، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهمته، مؤكدًا أهمية دَوره في المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وفي ختام بيانه، جدَّد المفتي تأكيده على دعم دار الإفتاء المصرية لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا الله تعالى أن يوفِّق القيادة والشعب المصري إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.